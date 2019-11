Violentissima tempesta di sabbia colpisce Mildura, Victoria: venti molto forti e cielo che si tinge di arancione. Ecco quanto accaduto in Australia

Tempesta di sabbia, fenomeno affascinante e pericoloso Una tempesta di sabbia è un fenomeno naturale che può risultare molto pericoloso e che può avere conseguenze anche drammatiche. Ha origine quando una grande massa di aria fredda e instabile si muove rapidamente su un terreno arido, con forti raffiche di vento che tendono ad alzare sabbia da superfici asciutte trasportandola ad elevata velocità a tantissimi chilometri di distanza. Tempesta di sabbia in Australia Nelle ultime ore, una forte tempesta di sabbia ha interessato una parte dell’Australia, nel settore sud-orientale. I forti venti che soffiano nel sud-est dell’Australia hanno coperto di polvere una città, donando al cielo una colorazione sull’arancione. Come riportato da “alertageo.org”, la zona colpita è quella di Mildura, Victoria. Il tutto è stato unito a temperature piuttosto alte nel corso di quest’ultimi giorni ed anche prossime ai 40 gradi (104 ° F) che unite a forti venti, hanno reso l’aria quasi del tutto irrespirabile. Fenomeni simili sempre più frequenti I residenti hanno affermato di essere abituati a una o due di quelle tempeste all’anno, ma ora le hanno sperimentate più volte alla settimana. Fenomeni simili, come le tempeste di polvere stanno diventando più regolari, il che rende l’area inabitabile. Diversi i disagi anche se i venti associati alla tempesta non hanno raggiunto particolare intensità e sono rimasti ben al di sotto dei 100 km/h.

Visibilità quasi nulla, possibili danni Molte le immagini e i video diffusi in rete e da questi si può vedere la zona completamente coperta dalla sabbia, che nel giro di pochi minuti ha oscurato totalmente il cielo e fatto calare la visibilità quasi a zero. Non è certamente la prima volta che in Australia si verificano tempeste di sabbia ed anzi ce ne sono state di peggiori. I venti in alcuni casi hanno sfiorato o superato anche i 100 km/h e hanno provocato disagi soprattutto in strada.

Tempesta di sabbia in Oman settimane fa Una tempesta di sabbia può spostare enormi quantità di sabbia, tanto che il bordo avanzante può essere visto come un gigantesco solido muro di polvere, o anche come nubi nere ma che altro non sono che aggregati di polvere. Un’altra tempesta di sabbia, settimane fa ha colpito l’Oman, provocando diversi disagi soprattutto in strada e ad automobilisti. La zona colpita è stata quella di Al Buraimi-Mahdah, territorio dell’Oman a nord della città Al Buraimi, che confina con gli emirati di Sharja , Ajman e Dubai.