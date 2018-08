Altra giornata contraddistinta dai temporali estivi in rapida formazione durante le prossime ore pomeridiane, ecco i settori d’ Italia più a rischio.

Temporali Italia: vediamo quali saranno le città più a rischio nelle prossime ore odierne – 22 Agosto 2018 – Oggi, Mercoledì 22 Agosto, sarà un’ ennesima giornata di sole prevalente sull’ Italia al mattino, temporali estivi ad iniziare dai settori più interni centro-meridionali al primo pomeriggio e con il passare delle ore in estensione localmente fin lungo le coste di Calabria, Sicilia e Sardegna. Il tutto mentre in pianura Padana la giornata scivolerà più tranquilla con sole prevalente. I temporali più intensi potranno colpire la Toscana, Lazio e l’ Umbria, le due isole maggiori nonché Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Anche sulle Alpi non si esclude la possibilità di fenomeni temporaleschi al pomeriggio ma in maniera più localizzata e di breve durata. Attenzione tuttavia a possibili grandinate e nubifragi specie sulle isole maggiori come nella giornata di ieri in Sardegna. […]