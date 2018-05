Condizioni meteo fortemente instabili in Italia con rovesci e temporali diffusi, attenzione anche alla grandine.

Temporali live – attività temporalesca molto attiva anche nella giornata odierna in gran parte d’ Italia – 9 Maggio 2018 – I temporali e la grandine sono fenomeni atmosferici classificati da sempre tra i più violenti e talvolta distruttivi in Italia come in tutto il resto del mondo. La stagione primaverile offre condizioni atmosferiche favorevoli per la formazione di questi fenomeni e il territorio italiano con la sua orografia molto particolare può incentivare tale fenomeni. In questi giorni la situazione sinottica generale mostra un anticiclone sull’ Europa centro-settentrionale e correnti fresche in scorrimento sul suo lato orientale le quali lambiscono anche l’ Italia. Masse di aria di natura piuttosto differente vengono a contrasto sul bacino del Mediterraneo centrale e determinano spiccata instabilità convettiva con temporali pomeridiani in molte regioni d’ Italia. Nella giornata di ieri i fenomeni più intensi si sono registrati in Toscana, Lazio, Umbria, Campania e Basilicata. Nelle prossime ore i temporali saranno in rapida formazione sulla dorsale appenninica e interesseranno tutte le regioni centro-settentrionali, la catena alpina e il Gennargentu. […]