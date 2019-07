TEMPORALI SULLE ALPI: tutte le zone a rischio

Maltempo da instabilità termoconvettiva sulle Alpi

Fa strano sentir parlare di maltempo proprio nel momento in cui l’Anticiclone sta subendo un forte rinforzo dal Nord-Africa con temperature in aumento in tutte le città italiane. Eppure, nonostante questo, nei prossimi giorni sono attesi temporali pomeridiani di natura termoconvettiva. Questo è possibile quando, sotto la coltre anticiclonica, si infiltrano dei flussi umidi e più freschi. La formazione di questi temporali è possibile soprattutto grazie alle elevate temperature, senza le quali non si innescherebbero i moti convettivi (ecco perché si definiscono termo-convettivi).

Temporali lungo la maggior parte dell’arco alpino

I prossimi giorni e in particolare tra oggi e domani sera molti settori alpini italiani saranno interessati dall’instabilità pomeridiana termoconvettiva a carattere sparso. Questo perché le correnti più fresche e instabili presenti nell’est Europa, disturbano la struttura anticiclonica nella quale l’Italia è coinvolta a tal punto da generare lo sviluppo di questi temporali (altrimenti definiti “di calore“).

I settori alpini più colpiti

Stando alle emissioni attuali, i settori alpini più colpiti sembrano essere quelli del Triveneto, in particolare quelli del Trentino, dove non sono escluse strutture temporalesche relativamente estese e un po’ più organizzate. Forti temporali sono quindi attesi nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio/serata di oggi sui settori alpini e sub-alpini del Trentino, ma anche del Veneto, come è evidente dalla mappa relativa alle nostre previsioni.