Terribili inondazioni in corso su diverse città: la situazione è critica, ci sono morti e danni ingentissimi. Foto e video di quanto sta accadendo in queste ore in Spagna

Pesante maltempo ancora in atto in Spagna

In questi giorni un’ondata di estremo maltempo sta coinvolgendo alcune zone della Spagna, quelle poste a sud-est, insieme alle Isole Baleari. L’ondata di maltempo va avanti ormai da 72 ore e nel corso delle prossime ore dovrebbe gradualmente allentare la propria presa e finalmente far tirare un sospiro di sollievo alle zone colpite. Particolarmente colpite le province di Valencia, Alicante, Almeria e Albacete. Come riportato da “rainews.it”, a Orihuela per l’esondazione del fiume Segura sono state evacuate almeno 3.500 persone.

Aumentano le vittime: sale a 6 il bilancio

Come riferiscono i media locali, sarebbero sei al momento le vittime a seguito di questa ondata di maltempo che ha colpito il sud-est del Paese. Le vittime sono state registrate in diverse città, come ad Almeria, in Andalusia, ad Alicante, dove un uomo è annegato in un tunnel allagato, a La Jamula, vicino a Granada, e a Orihuela, nella regione di Valencia. Inoltre, come riportato da El Pais, altre due persone, un uomo e una donna, avrebbero invece perso la vita intrappolati nella loro auto trascinata via dall’acqua a 85 chilometri a sudovest di Valencia.

Militari e soccorritori a lavoro

In alcune zone del sud-est della Spagna sono caduti oltre 350 mm di pioggia, un valore decisamente impressionante, tenendo conto che alcune di queste zone, soprattutto tra Murcia e l’Andalusia, presentano accumuli annuali prossimi ai 500 mm. Come riferito su twetter dall’esercito spagnolo, oltre 200 militari sono stati schierati e 100 veicoli dell’esercito sono scesi in campo per l’emergenza.