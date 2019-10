Tornado intenso e anomalo si abbatte sulla città: tetti scoperchiati e momenti di paura nella popolazione. VIDEO dalla Thailandia

Maltempo intenso colpisce la Thailandia Un’intensa ondata di maltempo sta interessando ormai da settimane la Thailandia ed altre zone del sud-est asiatico, dove continuano ad abbattersi piogge torrenziali e forti venti. Nel corso degli ultimi giorni un fenomeno piuttosto raro ha colpito la sempre la Thailandia, dove un anomalo tornado ha determinato momenti di panico e diversi danni nella cittadina di Samutprakan. Raro tornado colpisce Samutprakan Si tratta di un evento raro ma comunque possibile, purtroppo si è trattato di un tornado che ha attraversato la provincia di Samutprakan provocando diversi danni. I residenti della provincia Samutprakan in Thailandia hanno ripreso i momenti iniziali di un gustnado, una sorta di tornado causato da correnti tempestose, che ha scoperchiato tetti e facendo a volte temere il peggio. Momenti di paura e danni Come riportato da “it.euronews.com “, momenti di preoccupazione sono stati dovuti al passaggio del tornado che a gran velocità si è spostato sulla terra ferma, come possibile vedere nel video sottostante. Come dichiarato dalla donna che ha girato il video e da altri residenti, il fenomeno è stato particolarmente violento e mai prima d’ora ne erano stati osservati degli altri.

Il video del tornado Di seguito ecco riportato un video (Youtube, euronews) che mostra il vortice attraversare una zona dove è presente un distributore di benzina per poi raggiungere un edificio, dove determina danni e momenti di preoccupazione.

Altro tornado in Giappone Ben più grave la situazione in Giappone, dove si è verificato nelle scorse ora anche un potente tornado che ha determinato vittime e feriti. Infatti, nelle spirali settentrionali del tifone che sta colpendo il Giappone, si è formato un tornado F3 che ha colpito in pieno una cittadina della costa orientale del Paese, ad est di Kyoto. Il grosso tornado ha attraversato la prefettura di Chiba, dove ha spazzato via diverse auto e danneggiato gravemente alcune abitazioni.