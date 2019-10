Tornado si abbatte sulla città poco fa: case distrutte, automobili e camion ribaltati e persone ferite. VIDEO di quanto accaduto in Francia

Molte zone colpite da questo violento tornado sono state completamente devastate, una scia di distruzione è presente dietro al passaggio del vortice, come mostrato anche dal video che segue. Piogge torrenziali che hanno accompagnato il passaggio del tornado, hanno determinato allagamenti e smottamenti in queste zone del sud della Francia. Sulla zona il tempo è migliorato in queste ore ma la tregua potrebbe essere piuttosto breve.

Il fenomeno, dalle prime stime, dovrebbe classificarsi come intensità F1/F2 sulla scala Fujita. I danni sono stati gravissimi: tetti divelti, alberi abbattuti e automobili e camion ribaltati. Oltre 60 persone sono state evacuate e purtroppo si contano anche tre feriti. In totale circa 150 sarebbero le abitazioni colpite dal potente tornado .

La perturbazione che in queste ore è giunta sul centro-nord Italia, dove sta portando rovesci e temporali anche molto violenti, tra la serata di ieri e la nottata odierna ha attraversato la Francia portando forti temporali e fenomeni localmente estremi. Piogge torrenziali che in brevissimo tempo hanno creato danni ingentissimi e perfino un tornado, generato da una supercella temporalesca, ha colpito la località di Pont-de-Crau, ad Arles, nella regione della Provenza.

Perturbazione verso l’Italia

Dalla scorsa notte un violentissimo nubifragio sta colpendo l’area del genovese, in particolare il ponente, dove si registrano anche ingenti danni. Notevoli i disagi a seguito di queste piogge alluvionali: scantinati pieni d’acqua, stazioni allagate e fiumi di fango e detriti per le strade. Fiumi in piena di acqua e fango stanno invadendo strade e abitazioni soprattutto tra genovese e savonese. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco ancora in atto a Genova città. Al momento sul capoluogo ligure sta continuando a piovere con moderata intensità e nel corso delle prossime ore non sono previsti miglioramenti.