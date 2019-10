Tornado impressionante attraversa il centro abitato: automobili ribaltate, scuole e abitazioni danneggiate in Florida. Le foto

Come si legge su “baynews9.com”, il tornado ha interessato inizialmente l’aeroporto di Lakeland Linder, nelle vicinanze di Plant City, per poi spostarsi verso nord a 25 miglia all’ora. Le località interessate sono state Lakeland, Plant City, Zephyrhills, Lakeland Linder Airport, Zephyrhills West, Medulla, Zephyrhills South, Zephyrhills North, Zephyrhills Municipal Airport, Gibsonia, Plant City Airport, Winston, Crystal Springs, Willow Oak e Kathleen.

Peggioramento meteo in Italia

Tornado adesso per un attimo alla situazione meteorologica italiana, piogge e temporali stanno già interessando il settentrione e questo a causa di una nuova forte perturbazione da ovest che nel corso delle prossime ore interesserà soprattutto le regioni nord-occidentali italiane. Ancora una volta non sono esclusi veri e propri nubifragi tra Liguria, alta Toscana, Piemonte e parte della Lombardia, prestare attenzione. Le temperature tenderanno a calare moderatamente al settentrione, saranno invece in aumento altrove, in particolare tra domani e l’inizio della nuova settimana.