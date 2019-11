Tromba d’aria colpisce Licata: tetti scoperchiati e attimi di paura tra la popolazione. FOTO

Maltempo: Italia tra nubifragi e venti forti

Una violenta ondata di maltempo, l’ennesima di novembre, sta interessando molte zone della nostra penisola, in particolare il sud e le isole Maggiori. Proprio per le prossime ore un vero e proprio ciclone mediterraneo attraverserà parte della penisola, con nubifragi e venti superiori ai 120 km/h. Allerta rossa diramata dalla Protezione Civile per Calabria e Sicilia e allerta arancione e gialla per numerosissime altre regioni.

Tromba d’aria colpisce Licata

Qualche ora fa, una violenta tromba d’aria ha interessato Licata, seguita poi da un nubifragio che ha determinato grossi danni. Come riportato da “agrigentonotizie.it” ci sono stati danni gravissimi, con tetti scoperchiati e abitazioni danneggiate. E’ nella zona del porto di Licata che una tromba d’aria, ha seminato momenti di terrore oltre a danni ingentissimi.

Vigili del Fuoco a lavoro

I vigili del fuoco del distaccamento di Licata, come primissimo passaggio, hanno immediatamente verificato l’eventuale presenza di persone ferite, che fortunatamente non sembrano esserci. Momenti di paura si sono avuti nella popolazione e soprattutto tanti sono stati i danni, soprattutto a tetti, strutture ed auto, alcune delle quali sono andate praticamente distrutte. Inoltre, come riportato da “lasicilia.it”, la pioggia intensa che ha seguito la tromba d’aria, ha completamente allagato lo stadio “Dino Liotta”. In centro, a causa delle alte precipitazioni, il traffico veicolare è andato in tilt e in zona il tempo continua ad essere molto instabile.