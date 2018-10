L’uragano Willa ha raggiunto la categoria 3 ed ora si dirige verso le coste del Messico dove è atteso tra martedì 23 e mercoledì 24 ottobre.



URAGANO WILLA: Messico occidentale in allerta per l’arrivo della tempesta – 22 ottobre 2018 – Stagione ancora molto attiva nell’oceano Pacifico nord orientale per quello che riguarda gli uragani, con ben due tempeste che hanno messo nel mirino il Messico. La prima, Vicente, non desta particolari preoccupazioni: dovrebbe arrivare sulla terraferma come depressione tropicale, portando soprattutto piogge forti sulle regioni di Guerrero, Michoaca, Colima e Jalisco. Occhi invece puntati sulla seconda tempesta, Willa, che sta acquistando sempre più potenza puntando il Messico occidentale. Willa ha già raggiunto il rango di uragano di categoria 3 con venti fino a 185 km/h ma raffiche anche maggiori, e si trova a circa 400 km a Sud-Sud Ovest di Cabo Corrientes. Da qui dovrebbe continuare ad intensificarsi puntando dritto verso il Messico, dove è allerta per l’arrivo dell’uragano soprattutto tra San Blas e Mazatlan. Il landfall dell’uragano Willa è atteso in particolare tra martedì 23 e mercoledì 24 ottobre, con piogge torrenziali ma anche fortissimi venti. […]