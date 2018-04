Le condizioni atmosferiche degli ultimi giorni e le condizioni del manto nevoso hanno indotto le autorità locali a innescare valanghe controllate sul passo dello Stelvio.

Valanga innescata artificialmente sul Passo dello Stelvio, spettacolare video all’ interno – 23 Aprile 2018 – L’ Anticiclone sul bacino del Mediterraneo risulta piuttosto robusto e stabile e di conseguenza troviamo condizioni di bel tempo sull’ Italia con tanto sole e temperature oltre la media del periodo. Soltanto sui settori più interni di Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata, troviamo brevi e localizzati rovesci o temporali pomeridiani. Anche sulle Alpi le temperature risultano superiori la media ma nonostante questo troviamo ancora abbondanti quantitativi di neve oltre i 2000 metri di quota. Proprio in concomitanza di questi fattori, nella giornata di ieri le autorità locali hanno deciso di provvedere per generare delle valanghe controllate sul passo dello Stelvio in vista della prossima apertura con la stagione primaverile oramai inoltrata. La valanga scesa a valle ha investito in pieno la famosa strada che sale al passo, scenario del giro d’ Italia.