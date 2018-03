Nella giornata di ieri sulle pendici del monte Canin (2 587 s.l.m.) una slavina si è staccata senza coinvolgere nessuna persona.

Valanga sul monte Canin in Friuli – 21 Marzo 2018 – In seguito alla valanga nella giornata di Lunedì in cui un alpinista è morto mentre stava facendo una gita con tre suoi amici sulle montagne di Livigno, in provincia di Sondrio, un’ altra valanga si è distaccata sulle pendici del monte Canin in Friuli Venezia Giulia nella giornata di ieri, Martedì 20 Marzo. Questa volta la valanga non ha coinvolto persone fortunatamente e nonostante la vasta massa di neve distaccata. Nella giornata di ieri le condizioni meteo sulle Alpi orientali erano piuttosto instabili con forti venti dai quadranti nord-orientali i quali potrebbero aver destabilizzato e innescato la slavina.

