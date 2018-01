Valanga travolge due sciatori fuori pista in Abruzzo. Soccorritori subito sul posto

Valanga travolge due sciatori fuori pista in Abruzzo. Valanga nella giornata di ieri in Abruzzo, dove due sciatori sono stati coinvolti da una valanga mentre sciavano fuori pista a Roccaraso (L’Aquila), a Valle Verde. Uno dei due sciatori, travolto solo parzialmente, è riuscito con una manovra di autosoccorso a liberarsi dalla neve, mentre il compagno, interamente travolto, ma individuabile grazie a una piccola parte di scarpone, è stato invece liberato dai soccorritori. Il distacco di neve che si è verificato questa mattina in un canale nei pressi del bacino di Valle Verde, fuori dal circuito delle piste dell’Alto Sangro, ha confermato che il nostro sistema di monitoraggio e sicurezza funziona. […]