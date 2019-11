Violenta grandinata provoca gravi danni: chicchi grandi come pietre cadono dal cielo – VIDEO

Violenta grandinata in provincia di Lecce

Una violenta grandinata si è abbattuta nelle ultime ore in provincia di Lecce, colpendo il particolar modo il comune di Parabita. Stando a quanto riportato da “Repubblica.it”, la grandinata di straordinaria intensità ha provocato effetti letali sui campi di verdure invernali.

Violenta grandinata in provincia di Lecce: l’allarme della Coldiretti

A lanciare l’allarme sugli ingenti danni provocati dalla grandinata che si è abbattuta sulla provincia di Lecce e in particolare su Parabita è stata la Coldiretti Puglia, con i tecnici che sono scesi in campo fin dalle prime ore di questo mattino per quantificare i danni arrecati alle campagne. Stando ai primi accertamenti – come si legge su “Repubblica.it” – sembra che siano stati letteralmente azzerati i cavoli, broccoli, cime di rapa, oltre alle piantine di fragole appena messe a dimora.

Danni incredibili per le aziende agricole

Dunque, la violenta grandinata che si è abbattuta nelle scorse ore sulla provincia di Lecce ha provocato gravissimi danni per le aziende agricole che hanno visto perduta la loro produzione nel giro di pochissimo tempo. Va sottolineato, inoltre, come quello che si è verificato nelle scorse ore sia stato solo uno dei 36 eventi estremi che dallo scorso 1° agosto ad oggi si sono susseguiti in Puglia, provocando ingenti danni.