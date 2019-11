Violenta tromba d’aria si abbatte su Orbetello: tetti scoperchiati e danni – VIDEO

Tromba d’aria nel grossetano

In queste ore il maltempo si sta abbattendo con grande vigore su molte zone d’Italia, con la Toscana che risulta essere una tra le regioni maggiormente colpite. In tal senso – come riportato da “IlMessagero.it” – nelle scorse ore si è registrata una violenta tromba d’aria nel Grossetano: la zona interessata è stata quella della Polverosa, nel Comune di Orbetello.

I danni della tromba d’aria: diverse case danneggiate

Dunque, nelle scorse ore una violenta tromba d’aria si è abbattuta sul Grossetano, interessando in particolar modo il comune di Orbetello. Stando a quanto riportato da “Ilgiunco.net”, in seguito alla tromba d’aria 20 persone sono state evacuate, tra le quali si segnala anche la presenza di 4 bambini. Il passaggio della tromba d’aria, infatti – come si legge su “Lanazione.it” – ha scoperchiato i tetti delle abitazioni che sono state danneggiate. Di fronte ad una situazione così critica, dunque, il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha chiesto lo stato di calamità naturale.

Avviata anche una raccolta fondi

Il severo maltempo che in queste ore si sta abbattendo sulla Toscana sta provocando ingenti danni. Nelle scorse ore – come sottolineato in precedenza – il comune di Orbetello è stato colpito da una violenta tromba d’aria che ha danneggiato diverse abitazioni. Per venire incontro alle persone che hanno perso tutto – come riportato da “Ilgiunco.net” – il Comune di Orbetello ha deciso di aprire un conto corrente. A tal proposito, il vicesindaco Chiara Piccini ed il senatore Roberto Berardi hanno spiegato che sarà avviata una raccolta fondi per sostenere tutte quelle famiglie che hanno perso la propria casa e sono state danneggiati dalla tromba d’aria.