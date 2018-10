Violenti temporali in Sardegna: tempesta di pioggia e vento manda sott’acqua numerose città. Scuole chiuse in alcuni comuni. Altri violenti temporali in arrivo

Violenti temporali in Sardegna: tempesta di pioggia e vento manda sott’acqua numerose città. Scuole chiuse in alcuni comuni – La perturbazione che ha portato maltempo estremo anche sull’isola di Maiorca, in Spagna, sta progredendo verso est e sta interessando a pieno la Sardegna, con temporali intensi, vento e mareggiate. Colpita soprattutto la parte meridionale dell’isola ed è già allerta gialla anche per rischio idrogeologico. Molte le zone sott’acqua, compresa la città di Cagliari. Sempre nel Cagliaritano, a Uta e Capoterra, i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole in via precauzionale per la giornata odierna e domani. Nessuna chiusura altrove, dopo sono previsti ugualmente violentissimi temporali e cumulate notevoli, sin oltre i 150-200 mm in poche ore. […]