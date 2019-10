Violentissima grandinata devasta la città: parabrezza rotti e gravi danni – VIDEO storico di quanto è accaduto in Germania

Violenta grandinata in Germania

Su queste pagine spesso ripercorriamo gli eventi meteo più impressionanti che si sono registrati in Italia e non solo. Questa volta abbiamo deciso di tornare indietro di alcune settimane, soffermandoci su quanto è accaduto lo scorso 11 giugno 2019 in Germania, con una grandinata davvero devastante che ha provocato ingenti danni.

Violenta grandinata in Germania: chicchi grandi come sassi

Lo scorso 11 giugno 2019, dunque – come riportato da “Tg24.sky.it” – dei violenti temporali accompagnati da raffiche di vento hanno colpito la Baviera, con una devastante grandinata che si è abbattuta su Monaco: dal cielo, infatti, sono caduti dei chicchi di ghiaccio dalle dimensioni enormi, grandi come sassi, che hanno devastato parchi e giardini privati. Molte macchine hanno registrato diversi danni, con parabrezza letteralmente distrutti e, inoltre – come riportato da “IlMessaggero.it” – vi sono stati anche dei feriti.

A luglio una violenta grandinata si è abbattuta su Pescara: venti persone ferite

Solo qualche settimana più tardi una situazione piuttosto simile si è vissuta in Italia, esattamente a Pescara, dove – stando a riportato da “IlMessaggero.it” – dal cielo sono caduti chicchi di ghiaccio grandi come arance, con almeno venti persone costrette a ricorrere alle cure mediche per via delle ferite provocate dalla violenta grandinata.