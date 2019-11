Violento nubifragio a Civitavecchia: fiumi di acqua e fango invadono la città, strade interrotte – VIDEO

Violento nubifragio in corso a Civitavecchia

Nella giornata di ieri il maltempo si è abbattuto con grande vigore sul Lazio nord, provocando danni e caos. Anche in queste ore il maltempo sta continuando ad imperversare nella medesima zona, con un vero e proprio nubifragio in corso a Civitavecchia.

Situazione critica già da ieri a Civitavecchia

Dunque, proprio in queste ore è in corso un violento nubifragio a Civitavecchia, con strade che assomigliano a fiumi di acqua e fango. Già nella giornata di ieri – come riportato da “Corriere.it” – il maltempo si era abbattuto su Civitavecchia e sul Lazio nord, provocando gravi disagi. A Civitavecchia le scuole erano rimaste chiuse a causa degli allagamenti ed il fiume Mignone era esondato vicino Tarquinia. Importanti criticità si erano verificate anche nella Tuscia, con alberi che erano crollati a causa delle fortissime raffiche di vento.

Chiuso un tratto dell’Aurelia tra Civitavecchia e Santa Marinella per allagamenti

Proprio in queste ore, quindi, è in corso un nubifragio che coinvolge in particolar modo Santa Marinella e Civitavecchia. In tal senso – stando a quanto riportato da “Terzobinario.it” – si segnala allagamento e chiusura dell’Aurelia, tratto Comune Santa Marinella, fronte supermercato Elite. Inoltre, va segnalato anche un altro allagamento che riguarda Via Terme di Traiano, all’altezza rotatoria con Via Berlinguer (ospedale).