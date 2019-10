Violento nubifragio poco fa: fango e detriti invadono le strade e i binari della stazione. Immensi disagi e zone completamente sommerse dall’acqua. Foto dalla Toscana

Pieno autunno in Italia

Dopo quasi un intero mese caratterizzato da temperature miti e tanto sole ( a parte la parentesi perturbata al nord-ovest e sulle Isole), torna il maltempo in Italia. Ormai da 48 ore le perturbazioni atlantiche si sono abbassate di latitudine ed hanno spezzato l’egemonia dell’anticiclone, portando piogge e temporali anche forti su diverse regioni. Al momento è la Toscana la regione più colpita, dove si sono avuti anche alcuni disagi e allagamenti.

Maltempo su diverse regioni

Dunque, si è aperto un lungo periodo instabile, che interesserà tutta l’Italia ma che risulterà più intenso e continuo al nord e lungo le regioni Tirreniche, oltre che sulla Sardegna. L’instabilità nel corso dei prossimi giorni colpirà un po’ ovunque, soprattutto i settori tirrenici e le relative coste con nubifragi altamente possibili. Le temperature subiranno un calo, riportandosi verso le medie al centro-nord, ancora superiori invece al meridione che resterà invece ai margini del maltempo, in particolare lo Ionio e il basso Adriatico.

Nubifragio nel livornese

Come detto, la Toscana sta facendo i conti con piogge e temporali anche intensi in queste ore, in risalita dal Tirreno centrale. Un nubifragio ha colpito ore fa il livornese, accanendosi soprattutto lungo la zona costiera e determinando diversi disagi. I maggiori disagi si registrano a Cecina e Rosignano Marittimo. Numerose le segnalazioni di strade allagate e corsi d’acqua in piena. I vigili del fuoco lavorano senza sosta per liberare le strade colme di acqua e le cantine allagate.