Violento nubifragio poco fa: fiumi di fango invadono le strade della città e automobilisti. Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco a Monreale

Ondata di maltempo colpisce il centro-sud

Maltempo intenso nelle ultime ore al centro-sud dell’Italia e in particolare al meridione, dove veri e propri nubifragi hanno colpito diverse regioni. In queste ore il fronte sta interessando ancora il meridione, dove insisterà fino alla giornata di domani, con la possibilità di altri rovesci o intensi temporali soprattutto tra la Calabria e la Sicilia nord-orientale.

Venti forti e piogge intense

Temporali, grandinate e forti venti sono gli ingredienti odierni in diverse zone del meridione. Non sono mancati allagamenti e disagi, in particolare tra Calabria e Sicilia, soprattutto tra la provincia di Messina e quella di Palermo. Infatti, poco fa, un violento nubifragio si è abbattuto su Monreale e la città è andata completamente in tilt.

Nubifragio su Monreale poco fa

Come riportato da “monrealepress.it”, numerosi sono stati gli allagamenti in città e le situazioni più difficili si sono registrate nei sottopassi e come spesso accade sulla strada statale 186 che collega Pioppo con Monreale, che si è trasformata in un fiume in piena. Diversi i tratti allagati con conseguente rallentamento della circolazione. Notevoli sono stati i disagi anche nelle periferie di Monreale, da tanto tempo abbandonate dall’amministrazione agli interventi di manutenzione ordinaria: da via linea ferrata, a Strazzasiti a Barone.