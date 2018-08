Previsioni Meteo Oggi

17/08/2018 07:00

Meteo Oggi 17 agosto 2018: temporali al pomeriggio sulle regioni centro-meridionali, più stabile al mattino e in pianura Padana.

Situazione sinottica – Anticiclone delle Azzorre presente nella sua sede di origine con valori di pressione pari a 1030 hPa al livello del mare, un profondo minimo di bassa pressione di matrice Atlantica con valori fino a 990 hPa insiste tra Islanda e Isole Britanniche e pilota correnti instabili su gran parte dell’ Europa, fino all’ Italia. Fenomeni temporaleschi al pomeriggio a partire dagli Appennini in estensione verso le coste centro-meridionali.

Al Nord: Al mattino condizioni di generale stabilità con sole prevalente salvo qualche nube anche compatta su Piemonte e Valle d’Aosta. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto su coste e pianure, possibili acquazzoni invece sulle Alpi e sugli Appennini. In serata piogge e temporali ancora sull’arco alpino e localmente sulle zone pedemontane, cieli sereni o poco nuvolosi sugli altri settori. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti Meridionali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino locali addensamenti innocui su Marche e Abruzzo, tempo asciutto con ampie schiarite altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali localmente di forte intensità sugli Appennini e sulle zone limitrofe, in sconfinamento verso le coste. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse sui rilievi e sul Lazio, più asciutto altrove. Temperature minime e massime senza variazioni. Venti deboli o moderati Occidentali. Mari generalmente poco mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile e soleggiato sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari. Al pomeriggio maltempo su tutte le regioni con acquazzoni e temporali intensi sia sulle coste che sulle zone interne. In serata ancora piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori con i fenomeni in esaurimento solo dalla nottata. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati da Nord o da Ovest. Mari poco mossi o localmente mossi.