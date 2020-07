Terremoto, prosegue lo sciame sismico in provincia di Avellino: numerose scosse registrate anche oggi

Avellino, prosegue lo sciame sismico: numerose scosse di terremoto registrate anche oggi

Continua a tremare la terra in Campania. Da ormai diversi giorni, infatti, è in atto uno sciame sismico in provincia di Avellino con decine di scosse registrate, molte delle quali avvertite dalla popolazione residente: tra mattinata, pomeriggio e prima parte della serata di oggi, domenica 5 luglio 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha già registrato, finora, sette scosse di terremoto nei pressi di Sant’Angelo dei Lombardi. Il sisma più intenso, di magnitudo 2.9 della scala Richter, è stato registrato nel pomeriggio, alle ore 17:18, con ipocentro localizzato a 12 km di profondità.

I comuni nei pressi dell’epicentro

Oltre alla scossa di terremoto di magnitudo 2.9, c’è da segnalare alle 16:06 un altro sisma di magnitudo 2.8 della scala Richter, anche in questo caso registrato a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, con ipocentro a 13 km di profondità. Entrambi gli eventi sismici sono stati avvertiti dalla popolazione residente, anche se non si segnalano danni a cose o persone in virtù della magnitudo delle scosse abbastanza contenuta. Tra i comuni entro 10 km dall’epicentro troviamo Rocca San Felice, Torella dei Lombardi, Guardia Lombardi, Lioni, Villamaina, Morra De Sanctis, Nusco, Castelfranci e Frigento. Gli altri eventi sismici registrati quest’oggi in provincia di Avellino finora sono stati di magnitudo inferiore.

La scossa di terremoto più intensa registrata finora

Nei giorni scorsi, come si legge su Fanpage.it, lo sciame sismico nella provincia di Avellino aveva fatto registrare ben 18 scosse, alle quali vanno aggiunte le sette registrate nella giornata di oggi, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, finora, e le decine di eventi sismici strumentali, ovvero di magnitudo inferiore a 2.0 e per questo avvertibili per lo più solo tramite appositi strumenti. La scossa più forte dello sciame sismico in atto è stata registrata il 3 luglio, alle 18:19, con magnitudo 3.0 della scala Richter , epicentro nel comune di Rocca San Felice e ipocentro localizzato a 12 km di profondità.