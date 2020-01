Crollo improvviso poco fa: ci sono feriti, soccorsi in azione – VIDEO

Bari, crolla una parte del controsoffitto dell’hotel Excelsior

Veglione di Capodanno che poteva trasformarsi in tragedia a Bari. Una parte del controsoffitto di una sala dell’hotel Excelsior ha ceduto durante il veglione. Crollo che è avvenuto attorno l’una di notte. Nella sala erano presenti un centinaio di persone.

Sei i feriti, uno grave ma non in pericolo di vita

Sei i feriti non in pericolo di vita. Uno dei feriti ha però riportato lesioni gravi. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, personale del 118 e la Polizia per i primi accertamenti, come riporta Rainews.

La dinamica

Nella sala erano presenti 100 persone, che stavano partecipando alla serata danzante. Il controsoffitto ha ceduto appena finito di cantare un duo che aveva intrattenuto la setata. Al momento non si conoscono ancora le cause precise dell’incidente, che è al vaglio degli inquirenti. Sono intervenuti subito i Vigili del fuoco e la polizia, che hanno cercato di riportare la situazione sotto controllo.