Crollo improvviso poco fa: ci sono almeno 6 morti e 6 feriti gravi, soccorsi in azione – VIDEO di quanto è accaduto in India

Crolla muro di cinta in India: ci sono 6 morti e 6 feriti

Nelle scorse ore una terribile tragedia si è verificata in India, dove – come riportato da “En.trend.az” e riferito dalla polizia locale – un muro di cinta in costruzione è crollato nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh, provocando la morte di 6 persone, oltre al ferimento di altre 6. Il muro è crollato nel villaggio di Laxmanpura, nel distretto di Jhansi, a circa 324 chilometri a sud-ovest di Lucknow, la capitale dell’Uttar Pradesh.

La dinamica dell’incidente

Dunque, nelle scorse ore un muro di cinta in costruzione è crollato in India, provocando la morte di 6 persone, oltre al ferimento di altre 6. Un funzionario della polizia ha spiegato cosa è accaduto e – come riportato da “En.trend.az” – ha dichiarato: “Un muro di cinta di un frantoio per pietre è crollato e in seguito al suo cedimento diverse persone sedute lì vicino sono rimaste intrappolate sotto le macerie“. Il funzionario ha poi aggiunto: “Cinque persone sono morte sul colpo, mentre un’altra persone è deceduta in ospedale.”

I feriti sono stati immediatamente trasferiti in ospedale

Oltre alle sei persone che hanno perso la vita, altre 6 sono rimaste ferite in seguito all’improvviso crollo e sono state immediatamente trasferite presso l’ospedale per ricevere tutte le cure del caso. Intanto la polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause che hanno provocato il crollo improvviso, mentre Yogi Adit, primo ministro dell’Uttar Pradesh, ha espresso la propria vicinanza alle famiglie delle vittime.