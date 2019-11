Crollo improvviso poco fa: ci sono feriti, soccorsi in azione

[multipage]

Crolla il solaio di una vecchia casa in Abruzzo: ci sono feriti

Nelle scorse ore si è sfiorata la tragedia in provincia di Chieti, in Abruzzo, dove – stando a quanto riportato da “Abruzzolive.it” – due uomini sono rimasti feriti mentre stavano controllando le condizioni del tetto di una vecchia abitazione a Montazzoli (Chieti) dove si erano registrate delle infiltrazioni d’acqua. Proprio in quel momento, però, il solaio ha ceduto, con il proprietario della case ed il genero che sono precipitati al piano sottostante, compiendo un volo di oltre 3 metri.

I due feriti sono residenti in provincia di Roma

Le condizioni dei due feriti

Stando a quanto riportato da “Abruzzolive.it”, in seguito alla caduta, il proprietario 46enne ha riportato un politrauma ed è stato immediatamente trasferito in elicottero presso l’ospedale di Pescara dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Il 25enne, invece, ha riportato solamente delle escoriazioni alle gambe.

Disposto il sequestro dell’immobile

