Crollo improvviso poco fa: ci sono almeno 6 morti e 5 feriti gravi, soccorsi in azione – VIDEO di quanto è accaduto in Cina

Crolla un cantiere nella Cina centrale: ci sono morti e feriti

Nelle scorse ore si è verificata una terribile tragedia nella Cina centrale: stando a quanto riportato da “Spanish.xinhuanet.com”, infatti, la struttura di un cantiere è improvvisamente crollata a Wuhan, capitale della provincia cinese centrale di Hubei, provocando la morte di 6 persone, oltre al ferimento di altre 5.

11 lavoratori sono rimasti intrappolati

Dunque, nelle scorse ore la struttura di un cantiere in costruzione è improvvisamente crollata a Wuhan, nella Cina centrale, provocando la morte di 6 persone ed il ferimento di altre 5. La tragedia si è verificata proprio laddove è sorto un progetto turistico nel distretto di Jiangxia. In seguito all’improvviso crollo, 11 lavoratori sono rimasti intrappolati tra le macerie e solo grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi, 5 operai sono stati salvati, mentre per gli altri 6 non c’è stato nulla da fare.

Si indaga sulle cause della tragedia

Dunque, dopo diverse ore le operazioni di salvataggio degli operai rimasti intrappolati sotto le macerie si sono concluse: il bilancio definitivo della tragedia è di 6 morti e 6 feriti. In queste ore – come riportato da “Spanish.xinhuanet.com” – si sta provando a fare chiarezza sulle cause che hanno provocato il crollo, cause che allo stato attuale risultano ancora ignote.