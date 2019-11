Crollo improvviso poco fa: ci sono morti, feriti e persone intrappolate. Soccorsi in azione. Ecco quanto è accaduto in Cina

Crolla il tetto di una fabbrica: ci sono morti, feriti e intrappolati Dramma in Cina nelle scorse ore: il tetto di una miniera polimetallica, come riporta Spanish.china.org, è improvvisamente crollato addosso alle tredici persone che si trovavano all’interno dell’edificio situato nella città di Daping (nel distretto di Nandan, a sud del paese). Si registrano morti e feriti. Cosa è successo Il tetto dell’edificio è crollato letteralmente all’improvviso, intrappolando al suo interno i lavoratori. La caduta del tetto ha provocato la morte di due operai, travolti dal peso della struttura, mentre gli altri undici sono rimasti intrappolati. I soccorritori sono impegnati nelle operazioni di salvataggio dei superstiti, che comunque non sono in pericolo di vita. Arrestati dirigenti della società L’edificio appartiene a una società mineraria che è i guai seri: invece di denunciare immediatamente l’accaduto, infatti, i dirigenti dell’azienda hanno cercato prima di nascondere i registri di produzione e dei lavoratori per non incorrere in sanzioni da parte della polizia. Otto persone sono state però arrestate.

Crollo in un negozio di pop-corn A proposito di gravi crolli, qualche giorno fa una donna è stata salvata in Florida (USA) dopo che una sezione del soffitto è crollata di fronte a un ristorante di Winter Park, come riportato da ClickOrlando.com. Le forze dell’ordine hanno rimosso in modo sicuro la donna dai detriti. La polizia di Winter Park ha detto di essere stata chiamata ai Tijuana Flats di Aloma Avenue lunedì notte dopo che una parte del soffitto è crollata, lasciando intrappolata una donna. Il negozio di popcorn Winter Garden è ancora chiuso dopo il crollo del tetto.