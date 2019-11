Crollo nella miniera d’oro in Guinea: ci sono almeno 12 morti e alcuni feriti

Guinea, crollo in miniera: 12 morti Almeno dodici persone sono morte e sei sono rimaste gravemente ferite in seguito al crollo all’interno di una miniera d’oro abbandonata nella miniera nella prefettura di Siguri, in Guinea-Conakri. È quanto riporta Latribunadeciudadreal.es, che cita informazioni provenienti dalle autorità locali. I motivi all’origine della tragedia L’incidente è stato provocato per l’appunto da un crollo avvenuto in una vecchia cava della SAG, Société Anglo Gold, nella città di Tintinya. Secondo le autorità locali, alla causa di questa tragedia ci sarebbe l’estrazione di oro fuori controllo da parte di chi è in cerca di un guadagno facile. In Guinea i crolli in miniera non sono rari I soccorritori, stando a quanto si legge, continueranno a lavorare, nella speranza di trovare altri sopravvissuti oppure altri corpi di vittime intrappolati. Crolli all’interno di miniere clandestine sono tutt’altro che rare in Guinea-Conakri, paese dell’Africa occidentale ricco di oro, bauxite e ferro, anche se la maggior parte della popolazione vive in povertà.

A febbraio 17 morti per un crollo in miniera Lo scorso febbraio diciassette persone hanno perso la vita in seguito ad un crollo all’interno di una miniera a Norassoba, anche in quel caso nella prefettura di Siguiri. Guinea ma non solo: poche settimane fa, nel mese di ottobre, in Congo si è verificato un crollo all’interno di una miniera. Il bilancio finale è stato di 14 morti e 3 feriti grave. Anche in quel caso la miniera d’oro, situata a Kampene, nella provincia orientale di Maniema, era illegale.