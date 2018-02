Devastante scossa di terremoto colpisce il Messico: ci sono vittime. Situazione difficile

Devastante scossa di terremoto colpisce il Messico: ci sono vittime. – Una violentissima scossa di terremoto è avvenuta in Messico, colpita la regione di Oaxaca, ma un forte boato si è avvertito fino nella capitale dove i palazzi hanno oscillato violentemente. La scossa è avvenuta alle 17:39 di ieri ora locale (00:39 odierne in Italia) e la magnitudo è stata di 7.3 sulla scala Richter. L’epicentro del terremoto è stato localizzato nella regione di Oaxaca, nel sudovest del Paese ad una profondità di 20 km. La scossa sarebbe durata oltre un minuto ed è stata avvertita anche in Guatemala e in tante città costiere. Al momento risultano almeno 2 le vittime e alcuni i feriti oltre che numerosissimi danni. […]