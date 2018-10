Eruzione del vulcano Soputan in Indonesia: dopo terremoto e tsunami non finisce l’emergenza. La terra intanto continua a tremare

Eruzione del vulcano Soputan in Indonesia: dopo terremoto e tsunami non finisce l’emergenza – Non c’è tregua per l’Indonesia, dopo il terremoto di magnitudo 7.5 e il conseguente tsunami che ha devastato Palu, a Sulawesi si è risvegliato il vulcano Soputan, che si trova all’estremità settentrionale dell’isola. Il vulcano Soputan si trova a circa mille chilometri dalla città di Palu, la più colpita dal terremoto e dallo tsunami ed è tornato in attività con una forte eruzione. L’eruzione ha rilasciato nell’aria una colonna di fumo che ha raggiunto addirittura i 6.000 metri di altezza e gli abitanti che si trovano in un raggio di 5 km di distanza dal vulcano sono stati costretti ad abbandonare l’area. Una lotta contro il tempo aggravata da fenomeni naturali disastrosi, tutti concentrati in pochissimo tempo. […]