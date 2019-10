Esplosione e improvviso crollo poco fa: ci sono almeno 42 morti e decine di dispersi – VIDEO di quanto è accaduto in Camerun

Esplosione e scossa in Camerun: morti, feriti, dispersi e paura

Un vero e proprio dramma si è consumato nelle scorse ore nella città di Bafoussam, in Camerun: come riporta AfricaRivista.it, una grande esplosione ha colpito la capitale del dipartimento di Mifi generando una notevole scossa di terremoto. Da lì è scaturita una frana che si è abbattuta sui residenti ai piedi del monte. Gli ultimi aggiornamenti presentano un bilancio tragico: 42 morti, decine di dispersi/intrappolati e 11 case sepolte dalle macerie.

Cosa è successo

Il tutto è avvenuto in piena notte, il che ha colto letteralmente di sorpresa la popolazione camerunense: prima il forte botto e il boato, poi il sisma che ha causato uno smottamento del terreno su un pendio del 15% per circa 300 metri, poi la frana e un mucchio di fango e detriti che ha travolto diverse abitazioni. Immediato l’intervento dei soccorsi, tuttora impegnati nella ricerca dei dispersi e nel liberare chi è rimasto intrappolato. Sul posto anche le istituzioni locali. A rendere tutto più complicato sono le forti piogge che stanno affliggendo il Camerun in queste ore.

L’appello del governo camerunense

“I primi scambi che ho avuto con le autorità amministrative – ha dichiarato un portavoce del governo – mostrano che un certo numero di famiglie vive qui, adulti e bambini, e che purtroppo ci sono poche possibilità che i dispersi siano ancora vivi. C’è stata una rapida reazione all’evento da parte delle autorità amministrative. Osservo anche che c’è stata anche una partecipazione spontanea delle popolazioni di Bafoussam, che sono venute in molti a sostenere le vittime di questo incidente. Vivo nella zona da alcuni giorni e noto che piove molto. Dobbiamo cercare la causa di questo incidente nella natura del terreno e nelle forti piogge”. Di seguito potrete vedere un video che ritrae la situazione, ripreso dall’account Youtube “Africanews”: