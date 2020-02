Forte scossa di terremoto in zona altamente sismica poco fa: torna la paura tra la popolazione, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato al confine tra Turchia e Iran

Terremoto, forte scossa al confine tra Turchia e Iran

Nella giornata di oggi, domenica 16 febbraio 2020, alle 21:32 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 al confine tra Turchia e Iran, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. Stando a quanto riportato dall’EMSC, il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione ed ha provocato forte agitazione.

Terremoto al confine tra Turchia e Iran: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, dunque, alle 16:30 (ora locale), si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 al confine tra Turchia e Iran, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 38 chilometri a nord-ovest di Salmas (Iran, 81.700 abitanti), a 46 chilometri a sud-est di Ozalp (Turchia, 8.300 abitanti), a 93 chilometri ad est di Van (Turchia, 372.000 abitanti) e a 167 chilometri ad ovest di Tabriz (Iran, 1.425.000 abitanti).

Terremoto, scossa nettamente avvertita in provincia di Palermo

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana per quanto concerne la giornata di oggi, domenica 16 febbraio 2020. In tal senso, alle ore 16:30, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 3.0 in Sicilia, esattamente a Scillato, in provincia di Palermo, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. Il terremoto in questione è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale ed è stato localizzato a 39 chilometri a nord di Caltanissetta, a 46 chilometri a sud-est di Bagheria, a 59 chilometri a sud-est di Palermo e a 66 chilometri a nord-est di Agrigento.