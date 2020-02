Forte scossa di terremoto poco fa in zona altamente sismica: torna la paura tra la popolazione, migliaia di segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato al largo dell’Indonesia

Terremoto, forte scossa al largo dell’Indonesia

Nella giornata di oggi, domenica 16 febbraio 2020, alle ore 08:00 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 al largo dell’Indonesia, esattamente nel mare di Ceram, una sezione dell’oceano Pacifico occidentale. Il sisma è stato localizzato un con ipocentro di 30 chilometri di profondità.

Terremoto al largo dell’Indonesia: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, dunque, alle 08:00 (ora italiana), si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.6 al largo dell’Indonesia, con ipocentro a 30 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 272 chilometri a sud di Sorong (Indonesia, 126.000 abitanti), a 374 chilometri ad est di Ambon (Indonesia, 356.000 abitanti), a 394 chilometri a sud-ovest di Manokwari (Indonesia, 53.200 abitanti) e a 877 chilometri a nord-est di Dili (Timor Est, 150.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Reggio Calabria

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, domenica 16 febbraio 2020. In tal senso, alle ore 07:59, si è verificata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria, esattamente a San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria, con ipocentro a 17 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 54 chilometri a sud-ovest di Lamezia Terme, a 60 chilometri a sud-ovest di Catanzaro, a 61 chilometri a nord-est di Messina e a 61 chilometri a nord-est di Reggio Calabria.