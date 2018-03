Forte scossa di terremoto avvertita al centro Italia in provincia dell’Aquila. Dati ufficiali. Cresce la paura

Una scossa di terremoto piuttosto forte è stata registrata questa notte alle ore 03.18 al centro Italia, in provincia dell'Aquila, a soli 7 km ad est dalla città. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 20 km con una magnitudo di 3.8 sulla scala Richter. Molta la paura tra la popolazione che ha sentito nitidamente il terremoto, con gente che addirittura è scesa in strada spaventata. La scossa è stata avvertita nettamente entro un raggio di 60-70 km dall'epicentro e avvertita quindi in molte città, come: L'Aquila, Teramo, Rieti, Chieti, Pescara, in queste ultime soprattutto nei piani alti delle abitazioni. La zona colpita dal sisma ricordiamo che rientra in una zona a medio-alta pericolosità e spesso soggetta a scosse di una certa intensità.