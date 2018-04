Forte scossa di terremoto avvertita al centro Italia, nel maceratese. Sequenza sismica senza fine. Paura tra la popolazione. Dati ufficiali

Forte scossa di terremoto avvertita al centro Italia, nel maceratese. Sequenza sismica senza fine. Paura tra la popolazione – Nottata odierna di paura al centro Italia, nelle Marche, per una forte scossa di terremoto nell’area di Muccia (MC) che si è verificata alle 04.19 svegliando improvvisamente numerose persone. Il terremoto ha avuto come epicentro 2 km a sud-ovest di Muccia e e 3 km da Pieve Torina (MC) ed è stato piuttosto intenso, magnitudo di 4.0 sulla scala Richter. Alla scossa principale sono seguite e continuano a manifestarsi delle scosse di assestamento, di poco superiori la magnitudo 2.0, avvertibili debolmente in zona. La scossa della nottata è stata avvertita chiaramente in un raggio di 60-70 km dall’epicentro, quindi sentita in numerose città come: Foligno, Perugia, Terni, Spoleto, Teramo, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo, Ancona, con momenti di paura tra la popolazione soprattutto nella zona dell’epicentro. […]