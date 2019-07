Forte scossa di terremoto colpisce il Mediterraneo: sisma avvertito da milioni di persone. I dati ufficiali

Altre scosse strumentali in Italia – 5 luglio 2019

Alle ore 6:50 lieve sisma di magnitudo 1.7 registrato dall’INGV a Folgaria, in provincia di Trento. Ipocentro a 13 km. Il sisma è stato localizzato a 2 km da Folgaria, 3 km da Terragnolo, 5 km da Calliano, 6 km da Besenello, 7 km da Nomi, Trambileno e Volano, 8 km da Rovereto e Pomarolo, 19 chilometri a sud di Trento, 50 km a nord ovest di Vicenza. Alle ore 6:19 evento sismico strumentale di magnitudo 1.6 a Sant’Angelo in Pontano (MC), ipocentro a 22 km. La scossa strumentale è stata localizzata a 3 km da Sant’Angelo in Pontano, 4 km da Falerone, Montappone e Monte Vidon Corrado, 55 km a nord ovest di Teramo, 56 km a sud di Ancona.

Terremoto 4 luglio 2019, scossa in Toscana

Alle ore 21:40 di ieri sera, venerdì 4 luglio 2019, scossa di terremoto M 2.4 in Toscana, epicentro a Pontremoli, in provincia di Massa. Ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato ad 8 km da Pontremoli e Borgo Val di Taro, 10 km da Albareto e Zeri, 36 km a nord di La Spezia, 45 km a nord ovest di Carrara.

Terremoto 4 luglio 2019: scossa in Emilia-Romagna

Nella serata di ieri, alle ore 20:27, l’INGV ha registrato una scossa di M. 2.5 a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, con ipocentro localizzato a 9 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 7 km da Borgo Val di Taro, 9 km da Pontremoli, 38 km a nord di La Spezia, 46 km a nord ovest di Carrara, 52 km a nord ovest di Massa, 55 km a sud ovest di Parma.