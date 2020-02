Forte scossa di terremoto in zona altamente sismica poco fa: torna la paura tra la popolazione, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato a Porto Rico

Nella giornata di oggi, sabato 8 febbraio 2020, alle ore 12:10, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche , esattamente a Fiordimonte , in provincia di Macerata , con ipocentro a 13 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 33 chilometri ad est di Foligno, a 58 chilometri ad est di Perugia, a 63 chilometri a nord-est di Terni e a 64 chilometri a nord-ovest di Teramo.

Nella giornata di oggi, sabato 8 febbraio 2020, alle ore 01:38, si è verificata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Puglia , esattamente a Foggia , con ipocentro a 22 chilometri di profondità. In questo caso l’evento sismico è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 12 chilometri a nord-est di Foggia, a 25 chilometri ad ovest di Manfredonia, a 27 chilometri a sud-est di San Severo e a 38 chilometri a nord-ovest di Cerignola.

Terremoto, ieri scossa in provincia di Crotone

Nella giornata di ieri, venerdì 7 febbraio 2020, alle ore 16:42, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Calabria, esattamente a Cirò, in provincia di Crotone, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 36 chilometri a nord di Crotone, a 69 chilometri a nord-est di Catanzaro, a 72 chilometri ad est di Cosenza e a 81 chilometri a nord-est di Lamezia Terme.