Forte scossa di terremoto di magnitudo superiore al quinto grado poco fa: la terra trema per decine di chilometri. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato al sud dell’Africa

Terremoto, forte scossa al sud dell’Africa

Nella giornata di oggi, domenica 9 febbraio 2020, alle 09:05 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al sud dell’Africa, con ipocentro localizzato a 10 chilometri di profondità.

Terremoto, forte scossa al sud dell’Africa: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, domenica 9 febbraio 2020, dunque, esattamente alle ore 09:05, si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 a sud dell’Africa, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 2612 chilometri a sud di Maseru (Losotho, 119.000 abitanti), a 2960 chilometri a sud di Mbabane (Swaziland, 76.000 abitanti) e a 3009 chilometri a sud di Pretoria (Sudafrica, 1.620.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Macerata

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, domenica 9 febbraio 2020. In tal senso, alle ore 08:46,si è verificata una lieve scossa di terremoto a Caldarola, in provincia di Macerata, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. In questo caso il lieve sisma è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 43 chilometri ad est di Foligno, a 62 chilometri a sud-ovest di Ancona, a 65 chilometri ad est di Perugia e a 66 chilometri a nord-ovest di Teramo.