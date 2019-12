Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 in Iran: tremano oltre 1 milione di persone. Città colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, forte scossa in Iran

Nella giornata di oggi, lunedì 30 dicembre 2019, esattamente alle 17:49 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 nell’Iran Meridionale, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Terremoto, forte scossa in Iran: le città più vicine al sisma

Terremoto, scossa registrata in provincia de L’Aquila

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, lunedì 30 dicembre 2019. In tal senso, alle ore 06:41, si è verificato un lieve sisma di magnitudo 2.2 in Abruzzo, esattamente a Cagnano Amiterno, in provincia de L’Aquila, con ipocentro a 11 chilometri di profondità. L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha localizzato il sisma a 18 chilometri a nord-ovest de L’Aquila, a 47 chilometri a sud-ovest di Teramo, a 48 chilometri ad est di Terni e a 63 chilometri a nord-est di Tivoli.