Forte scossa di terremoto in Albania: sisma nettamente avvertito anche in Puglia. Zone colpite e dati ufficiali

Terremoto, intensa scossa al largo dell’Albania

Nella giornata di oggi, martedì 28 gennaio 2020, esattamente alle ore 21:15(ora locale), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.0 al largo della Costa Albanese, con ipocentro 13 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito distintamente anche in Puglia, con moltissime segnalazioni sui social network.

Nella giornata di oggi, dunque, esattamente alle ore 21:15, si è verificata una intensa scossa di terremoto di magnitudo 5.0 al largo dell’Albania. Come sottolineato in precedenza, il sisma è stato nettamente avvertito anche in Italia, esattamente in Puglia. Stando a quanto riferito dall’Istituto albanese di Geologia – come riportato da “IlMessaggero.it” – il sisma è stato avvertito anche nella Capitale, Tirana, oltre che a Valona.

Terremoto, scossa in provincia de L’Aquila

Nella giornata di oggi, martedì 28 gennaio 2019, alle ore 20:13, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Abruzzo, esattamente a Capitignano, in provincia de L’Aquila, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 23 chilometri a nord de L’Aquila, a 34 chilometri ad ovest di Teramo, a 56 chilometri ad est di Terni.