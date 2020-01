Forte scossa di terremoto in zona altamente sismica: torna la paura tra la popolazione, migliaia di segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Albania

Terremoto, forte scossa in Albania

Nella nottata di oggi, mercoledì 1 gennaio 2019, la terra è tornata a tremare intensamente in Albania, dove, alle 03:53, l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nel Mar Adriatico, sulla costa settentrionale, a 26 chilometri da Durazzo, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione, ma fortunatamente – come riportato da “IlMessaggero.it” – non si segnalano danni a persone o cose.

Terremoto, forte scossa in Albania: le città più vicine al sisma

Dunque, nella giornata di oggi, mercoledì 1 gennaio 2020, esattamente alle ore 03:53, l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.2 nel Mar Adriatico, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 26 chilometri a nord di Durazzo (Albania, 123.000 abitanti) e a 47 chilometri a nord-ovest di Tirana (Albania, 375.000 abitanti).

Terremoto, scossa avvertita nelle Isole Eolie

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per la giornata di oggi, mercoledì 1 gennaio 2020. In tal senso, alle ore 11:08, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 3.2 nelle Isole Eolie, con ipocentro a 12 chilometri di profondità. Il terremoto in questo caso è stato localizzato a 58 chilometri ad ovest di Messina, a 69 chilometri ad ovest di Reggio Calabria, a 83 chilometri a nord di Acireale e a 94 chilometri a nord di Catania.