Forte scossa di terremoto in Costa Rica: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto in Costa Rica: tremano oltre 1 milione di persone

Nella giornata di oggi, esattamente alle 04:29, l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 in Costa Rica, con ipocentro a 10 solo chilometro di profondità. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale

Terremoto, forte scossa a Costa Rica: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, lunedì 3 febbraio 2020, dunque, alle ore 04:29, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 in Costa Rica, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 41 chilometri a nord-ovest di Sardinal (Costa Rica, 3.300 abitanti), a 59 chilometri ad ovest di Liberia (Costa Rica, 45.400 abitanti) e 160 chilometri a sud di Managua (Nicaragua, 974.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Enna

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, lunedì 3 febbraio 2020. In tal senso, alle ore 16:13, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 a Troina, in provincia di Enna, con ipocentro a 36 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 49 chilometri a nord-ovest di Catania, a 49 chilometri ad ovest di Acireale, a 59 chilometri a nord-est di Caltanissetta e a 85 chilometri a nord-est di Gela. Inoltre, sempre a Troina, l’INGV ha registrato altre 3 scosse nel corso del pomeriggio, rispettivamente di magnitudo 2.7, 3.0 e 2.2 tra le 15:55 e le 16:29.