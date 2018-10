Forte scossa di terremoto in Medio Oriente: avvertita da milioni di persone. Dati ufficiali

Forte scossa di terremoto in Medio Oriente: avvertita da milioni di persone – Una forte scossa di terremoto ha colpito in nottata il Medio Oriente, in modo particolare l’Iran. La scossa ha avuto una magnitudo di 4.5 sulla scala Richter ed è avvenuta quasi al confine tra Iran e Iraq, a 160 km nord-est di Baghdad, dove è stata percepita in maniera netta, 112 km nord-est di Ba‘qūbah e 31 km a ovest di Sarpol-e Z̄ahāb dove il sisma è stato avvertito nitidamente e molta gente si è riversata in strada. Non risultano gravi danni ne tanto meno conseguenze alle persone. Altre scosse si sono avute in nottata ma di magnitudo ben più bassa rispetto alla principale. […]