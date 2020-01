Forte scossa di terremoto in Turchia: continua l’intensa sequenza sismica. Zone colpite e dati ufficiali

Terremoto, forte sequenza sismica in corso in Turchia

Dalla giornata di ieri, mercoledì 22 gennaio 2020, è in corso una intensa sequenza sismica in Turchia. La scossa di terremoto più forte si è verificata proprio ieri alle ore 22:22 (ora locale), di magnitudo 5.6 nella Turchia Occidentale, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. Anche quest’oggi la terra sta continuando a tremare con grande intensità, con tante scosse di magnitudo superiore a 3.0. Il sisma più forte di giornata è stato registrato dall’European-Mediterranean Seismological Centre alle ore 06:54 (ora locale) nella Turchia Centrale, di magnitudo 4.4, con ipocentro a 7 chilometri di profondità.

Terremoto, forte sequenza sismica in Turchia: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, dunque, alle ore 06:54 (ora locale), si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Turchia Centrale, con ipocentro localizzato a 7 chilometri di profondità. Il sisma in questo è stato localizzato dall’European-Mediterranean Seismological Centre a 14 chilometri ad ovest di Kalecik (Turchia, 13.000 abitanti), a 38 chilometri a nord-ovest di Kirikkale (Turchia, 212.000 abitanti) e a 40 chilometri a nord-est di Ankara (3.518.000 abitanti).

Terremoto, sciame sismico in corso in Calabria

Passiamo ad analizzare la situazione sismica italiana in relazione alla giornata di oggi, giovedì 23 gennaio 2020. In tal senso, tra le giornata di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, e quella di ieri mercoledì 22/01/2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato 3 scosse ad Albi, in provincia di Catanzaro. L’ultimo terremoto in ordine di tempo è stato registrato questa mattina alle ore 06:42, di magnitudo 2.8, con ipocentro a 2 chilometri di profondità. Stanotte, alle ore 04:42, si è verificato un sisma di magnitudo 2.0 ed ipocentro a 5 chilometri di profondità, sempre ad Albi, mentre nella serata di ieri, esattamente alle ore 22:51, l’Isitututo Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 2.5 sempre ad Albi, in questo caso con ipocentro a 4 chilometri di profondità.