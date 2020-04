Forte scossa di terremoto tra Turchia e Siria fa tremare oltre un milione di persone: sisma avvertito in più stati, dati ufficiali

Forte terremoto M 4.8 tra Turchia e Siria

La terra non sta smettendo di tremare in zona sismica, tra la Turchia e il Medio Oriente, area già duramente provata in questo 2020. Una forte scossa di terremoto si è verificata nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 aprile 2020 sulla costa della Siria al confine con la Turchia. L’evento sismico di magnitudo 4.8 è stato distintamente avvertito dalla popolazione locale seminando il panico. La scossa è stata registrata alle ore 18:15 ed ha avuto ipocentro localizzato a 10 km di profondità. Per fortuna, non ha causato seri danni a persone e cose ma molte persone si sono riversate in strada per mettersi al riparo. La fascia costiera siriana è una zona ad altissimo rischio sismico. Il 24 gennaio una scossa localizzata tra Siria e Turchia di M. 6.8 causò ben 20 vittime.

Scossa al confine tra Italia e Slovenia

Molte sono state le scosse in Italia e all’estero nella giornata di oggi. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 18:16 l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di M. 3.4 al confine Italia-Slovenia. L’evento è stato udito chiaramente anche nelle province di Trieste e Udine. L’ipocentro della scossa è stato molto superficiale, solo 5 km.

Prosegue lo sciame sismico in Calabria

Prosegue intanto in Calabria lo sciame sismico iniziato ormai da diverse settimane. Una forte scossa è stata avvertita alle 16:18 di magnitudo 3.9 della scala Richter con epicentro in mare, nel distretto Costa Calabra Crotonese, e ipocentro a 8 km di profondità. Poco dopo, alle 16:25, replica di magnitudo 2.2 con epicentro a Crotone e ipocentro a 8 km. Alle 16:56 altra replica di magnitudo 3.1, ancora in mare. Ipocentro a 24 km.