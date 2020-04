Forte scossa di terremoto fa tremare migliaia di persone: sisma nettamente avvertito dalla popolazione. Zone colpite e dati ufficiali della scossa registrata in Egitto

Terremoto, forte scossa in Egitto

Nella giornata di oggi, domenica 5 aprile 2020, esattamente alle 08:04 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 in Egitto, con ipocentro a 19 chilometri di profondità. L’evento sismico in questione – come riportato da “Emsc.eu” – è stato ampiamente avvertito dalla popolazione locale.

Terremoto, forte scossa in Egitto: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, dunque, alle 08:04 (ora locale), si è verificata una scossa di magnitudo 4.3 in Egitto, con ipocentro a 19 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 21 chilometri a sud-est di Nuwaybi’a (Egitto, 5.000 abitanti), a 65 chilometri a sud di Aqaba (Giordania, 95.100 abitanti) e a 348 chilometri a sud di Amman (Giordania, 1.276.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Ascoli Piceno

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 5 aprile 2020. In tal senso, alle ore 10:14, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nelle Marche, esattamente ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, con ipocentro a 8 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 42 chilometri ad ovest di Teramo, a 46 chilometri ad est di Foligno, a 50 chilometri a nord de L’Aquila e a 53 chilometri ad est di Terni.