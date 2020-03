Forte scossa di terremoto M 4.6 in Russia: zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, scossa avvertita in Russia

Nella giornata di oggi, domenica 15 marzo 2020, esattamente alle 08:36 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 in nello regione del Caucaso, in Russia, con ipocentro localizzato a 60 chilometri di profondità. Secondo quanto riportato da “EMSC.eu”, la scossa è stata avvertita dalla popolazione.

Terremoto, scossa avvertita in Russia: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, dunque, alle 08:36 (ora locale), si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4,6 in Russia, con ipocentro a 60 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 21 chilometri a sud-ovest di Anapa (Russia, 53.600), a 151 chilometri ad ovest di Krasnodar (Russia, 650.000 abitanti) e a 339 chilometri a sud-ovest di Rostov-na-Donu (Russia).

Terremoto, scossa M 4.1 nel Tirreno Meridionale

Passiamo ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 15 marzo 2020. In tal senso, alle 12:29, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un sisma di magnitudo 4.1 nel distretto Tirreno Meridionale (MARE), con ipocentro a 506 chilometri di profondità. Non vi sono comuni italiani nell’arco di 100 chilometri dall’epicentro del sisma.