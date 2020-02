Forte scossa di terremoto M 4.8 poco fa: tremano migliaia di persone, tantissime segnalazioni. Zone colpite e dati ufficiali del sisma registrato in Argentina

Terremoto, forte scossa in Argentina

Nel corso della giornata di oggi, giovedì 27 febbraio 2020, esattamente alle 21:25 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 a Jujuy, in Argentina, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Secondo quanto si legge su “Emsc.eu”, il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione locale.

Terremoto, forte scossa in Argentina: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, dunque, alle 17:21 (ora locale), si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 6 chilometri a nord-ovest di Caimancito (Argentina, 5.500 abitanti), a 86 chilometri a nord-est di San Salvador de Jujuy (Argentina, 306.000 abitanti) e a 522 chilometri a sud di Sucre (Bolivia, 225.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Pesaro-Urbino

Passiamo ad analizzare la situazione sismica in Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, giovedì 27 febbraio 2020. In tal senso, alle ore 07:48, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 a Serrungarina, in provincia di Pesaro-Urbino, con ipocentro a 34 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 17 chilometri da Fano, a 21 chilometri a sud di Pesaro, a 45 chilometri a sud-est di Rimini e a 53 chilometri ad ovest di Ancona.