Forte scossa di terremoto M 5.5 al confine Turchia e Iran: ci sono morti, feriti e crolli. Zone colpite e dati ufficiali del sisma

Terremoto, forte scossa al confine tra Turchia e Iran

Nel corso della giornata di oggi, domenica 23 febbraio 2020, esattamente alle ore 09:22 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre ha registrato una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.5, al confine tra Turchia e Iran, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. Stando a quanto riferito dall’EMSC, il sisma è stato ampiamente avvertito dalla popolazione.

Terremoto tra Turchia e Iran: ci sono almeno 7 morti

Secondo quanto riportato da “Reuters.com”, sette persone sono morte e altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie degli edifici crollati nella Turchia sud-orientale domenica dopo il terremoto di magnitudo 5.7 che si è verificato al confine tra Turchia e Iran. La conferma è arrivata dal ministro degli interni turco mentre le squadre di soccorso sono arrivate nei villaggi. Il ministro Suleyman Soylu ha aggiunto che 5 persone sono rimaste ferite mentre circa 1.066 edifici sono crollati. Funzionari iraniani hanno sottolineato come in Iran allo stato attuale non vi siano vittime.

Terremoto tra Turchia e Iran: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, dunque, alle ore 09:22 (ora locale), si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.5 al confine tra Turchia e Iran, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. L’evento sismico – secondo quanto riportato dall’European-Mediterranean Seismological Centre – è stato localizzato a 32 chilometri a nord-ovest di Salmas (Iran, 81.700 abitanti), a 54 chilometri a sud-est di Ozalp (Turchia, 8.300 abitanti), a 101 chilometri ad est di Van (Turchia, 372.000 abitanti) e a 158 chilometri ad ovest di Tabriz (Iran, 1.425.000 abitanti).