Forte scossa di terremoto M 5.5 in Iran: città colpite e dati ufficiali del sisma

Nella giornata di oggi, domenica 16 febbraio 2020, alle ore 16:30, si è verificata una scossa di terremoto di terremoto di magnitudo 3.0 in Sicilia , esattamente a Scillato , in provincia di Palermo , con ipocentro a 2 chilometri di profondità. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione ed è stato localizzato dall’INGV a 39 chilometri a nord di Caltanissetta, a 46 chilometri a sud-est di Bagheria, a 59 chilometri a sud-est di Palermo e a 66 chilometri a nord-est di Agrigento.

Terremoto, scossa in provincia di Crotone

Nella giornata di oggi, domenica 16 febbraio 2020, alle ore 10:58, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Calabria, esattamente a Cirò Marina, in provincia di Crotone, con ipocentro a 16 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 35 chilometri a nord di Crotone, a 71 chilometri a nord-est di Catanzaro, a 77 chilometri ad est di Cosenza e a 84 chilometri a nord-est di Lamezia Terme.